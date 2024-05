Salute ed energia, temi centrali affrontati dai ragazzi dell’Istituto comprensivo di Vallelonga

Fase saliente quella attuale per l’Istituto comprensivo di Vallelonga che ha visto i ragazzi della scuola secondaria di primo grado impegnati in diversi progetti. Grazie alla disponibilità della dirigente Eleonora Rombola e di tutto il personale scolastico, si sono infatti realizzati rilevanti manifestazioni. Nella giornata di ieri, hanno avuto inizio – con la collaborazione del Lions Club di Serra San Bruno, nella persona del presidente Gessica Garcea e con la fondamentale collaborazione del dottor Francesco Andreacchi (dirigente della sala operativa 118 area sud) – delle giornate di formazione sulla rianimazione polmonare. Grazie alla fondamentale presenza dell’infermiere e formatore Maurizio Arena è stato svolto un servizio di fondamentale importanza sia per i ragazzi che per il personale, per effetto del quale ora sarà più facile affrontare situazioni di emergenza.

Oggi invece le classi terze dei plessi di Capistrano, Monterosso, Pizzoni e Vazzano, sono state protagoniste di un’altra bella iniziativa sul tema delle energie. I ragazzi coordinati dalla docente professoressa Gessica Garcea hanno organizzato e diretto un dibattito aperto sulla centralità dell’energia confrontandosi su energie rinnovabili e non rinnovabili valutando, in particolare, il loro utilizzo nel nostro territorio in termini di benefici e impatti.

All’evento ha partecipato Luigi Aloisio, esperto in materia, che ha saputo trasmettere ai ragazzi interessanti nozioni facendoli riflettere su tematiche attuali.

Questi progetti sono capaci di arricchire la cultura dei ragazzi rendendoli pronti ad affrontare il futuro.