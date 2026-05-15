Salute e spazi pubblici: La Strada ha illustrato la sua proposta politica

Partecipazione e confronto all’iniziativa promossa da La Strada in Piazza Camagna, dedicata al tema della salute urbana, della qualità della vita e dei servizi di prossimità. Un incontro che ha messo al centro competenze e ascolto.

Di interesse gli interventi che si sono susseguiti nel corso della serata. Giandomenico Posillipo, agronomo forestale e presidente del CAI di Reggio Calabria, ha richiamato l’attenzione sul rapporto tra ambiente, salute e vivibilità urbana, sottolineando il valore strategico del verde pubblico, della tutela del territorio e della pianificazione sostenibile.

Le candidate e i candidati de La Strada hanno portato esperienze professionali e competenze maturate quotidianamente nei rispettivi ambiti di lavoro, offrendo contributi concreti e credibili sui bisogni reali della città.

Giovanna Fontanelli, neonatologa, ha evidenziato l’importanza di rafforzare la medicina territoriale, i servizi per l’infanzia e il sostegno alle famiglie; Valeria Malara, infermiera, ha posto l’attenzione sul diritto all’accesso ai servizi sanitari di prossimità e sulla necessità di una rete pubblica più vicina alle persone; Lorenzo Martino, architetto, ha affrontato il tema della rigenerazione urbana, degli spazi pubblici e della qualità dell’abitare come elementi fondamentali del benessere collettivo; Pasquale Pensabene, odontoiatra, ha richiamato il tema della prevenzione e dell’equità nell’accesso alle cure.

Dall’incontro è emersa la proposta politica de La Strada: “Costruire una città più giusta, inclusiva e vivibile attraverso investimenti nei quartieri, servizi pubblici efficienti, mobilità sostenibile, spazi urbani accessibili, tutela ambientale e contrasto alle disuguaglianze”.

“Parlare di salute oggi significa parlare della qualità della vita delle persone – hanno dichiarato i rappresentanti de La Strada –. Significa progettare quartieri vivibili, rafforzare i servizi essenziali, creare spazi pubblici sicuri e inclusivi, investire nella prossimità e nella coesione sociale. La nostra idea di città parte dai bisogni concreti delle persone e mette al centro competenza, partecipazione e cura”.

L’iniziativa ha rappresentato anche un’importante occasione di ascolto e dialogo con cittadine e cittadini, che hanno partecipato attivamente al confronto condividendo proposte, criticità e priorità per il futuro della città.