Salta all’ultimo il Vax day a Nardodipace, l’ira di Demasi: “Episodio vergognoso”

Manifesti affissi, telefonate fatte per avvertire la popolazione, preparazione nei particolari. Ma all’ultimo minuto il Vax day previsto per oggi pomeriggio presso la guardia medica di Nardodipace è saltato. A spiegarne i motivi, non senza amarezza, è il sindaco Antonio Demasi: “Con una telefonata, l’Asp mi ha avvertito che il medico non era più disponibile e che quindi prime dosi e richiami non potevano essere effettuati. Io ci ho messo la faccia, ho predisposto tutto per informare i cittadini provenienti dalle diverse frazioni, che pertanto avevano organizzato la loro giornata in un certo modo per essere presenti. Persone provenienti da Santo Todaro, da Ragonà e dal Vecchio abitato si sono ritrovate spiazzate. Senza vaccino e senza giornata lavorativa. Il disagio è stato evidente, ma questo non sembra essere stato considerato. Insomma, si è trattato di un episodio vergognoso”.

Demasi pretende rispetto per i suoi cittadini, che già vivono in una condizione non sempre agevole, e alza la voce: “evidentemente non si conosce il territorio e la laboriosa vita di questa comunità. Non siamo cittadini di Serie B, la vaccinazione deve procedere regolarmente come avviene in altre realtà. Questi intoppi complicano le cose, scoraggiano le persone che dovrebbero vaccinarsi. La salute va tutelata e ciò che è accaduto non va certo nella direzione giusta”.