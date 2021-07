“Salpa Fusiformis” nelle acque del Soveratese: il tunicato non è pericoloso per la salute umana

Da diversi giorni, i bagnanti segnalano la presenza sulla costa jonica – in particolare a Davoli Marina – di organismi che hanno delle caratteristiche all’apparenza simili alle meduse. Si tratta di un tunicato denominato “Salpa Fusiformis”, non pericoloso o urticante. Tali organismi in parte incolori, che si nutrono di fitoplancton, sono considerati dei pulitori del mare. In questa fase si stanno diffondendo nelle acque calabresi del Soveratese. Considerato che non procurano dei rischi per la salute umana, risulta del tutto controproducente catturarli o procurare la loro morte.