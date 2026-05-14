Salone Libro, la Regione inaugura la sua partecipazione con un programma articolato per raccontare una Calabria viva e dinamica

La Regione Calabria inaugura la propria partecipazione al Salone Internazionale del Libro di Torino con uno stand dedicato alla valorizzazione dell’identità culturale calabrese, delle sue eccellenze editoriali e delle voci che raccontano il territorio attraverso la letteratura, il pensiero e la creatività contemporanea.

Apre i lavori la dirigente del settore regionale Cultura ed Industrie Creative, Ersilia Amatruda, la quale ha ringraziato il presidente, Roberto Occhiuto, e tutti i dipartimenti regionali coinvolti “per il lavoro sinergico che ha reso possibile una presenza così significativa della Calabria in uno degli appuntamenti culturali più importanti del Paese. Il ricco programma di quest’anno – ha affermato – dà voce alla cultura, declinata in tutte le sue forme, affrontando temi attuali come la ‘restanza’, e diventa così strumento di crescita, inclusione e sviluppo”.

La nostra Regione si presenta a Torino con un programma intenso e articolato: cinque giornate, 82 eventi tra talk, presentazioni di libri e incontri, pensati per raccontare una Calabria viva, dinamica, creativa e sempre più consapevole della propria identità culturale. Una partecipazione ampia e qualificata, con 160 autori e 40 case editrici, che testimonia la vitalità del panorama editoriale calabrese e la capacità del territorio di produrre cultura, pensiero e nuove narrazioni.

Il primo appuntamento della giornata inaugurale allo stand della Regione Calabria al Lingotto di Torino è stato dedicato alle attività del Polo culturale “Mattia Preti” con la partecipazione del presidente del Consiglio regionale, Salvatore Cirillo, e della segretaria questore, Luciana De Francesco.

Al via anche le dirette dalla Glass Room, lo spazio dedicato a presentazioni, consultazione di libri e talk, con i programmi di Rai Radio2 trasmessi in diretta nell’ambito della convenzione tra Regione Calabria, Calabria Film Commission e Rai Com, insieme al format di interviste e talk “Diamo Voce alla Calabria”.

Tra gli appuntamenti in calendario per la giornata di domani il dialogo tra Dario Brunori, Vito Teti e Tommaso Labate, un incontro che affronta il tema della restanza tra visione possibile, abitando la Calabria, organizzato da Calabria Film Commission.

La Regione Calabria inaugura la propria partecipazione al Salone Internazionale del Libro di Torino con uno stand dedicato alla valorizzazione dell’identità culturale calabrese, delle sue eccellenze editoriali e delle voci che raccontano il territorio attraverso la letteratura, il pensiero e la creatività contemporanea.

Apre i lavori la dirigente del settore regionale Cultura ed Industrie Creative, Ersilia Amatruda, la quale ha ringraziato il presidente, Roberto Occhiuto, e tutti i dipartimenti regionali coinvolti “per il lavoro sinergico che ha reso possibile una presenza così significativa della Calabria in uno degli appuntamenti culturali più importanti del Paese. Il ricco programma di quest’anno – ha affermato – dà voce alla cultura, declinata in tutte le sue forme, affrontando temi attuali come la ‘restanza’, e diventa così strumento di crescita, inclusione e sviluppo”.

La nostra Regione si presenta a Torino con un programma intenso e articolato: cinque giornate, 82 eventi tra talk, presentazioni di libri e incontri, pensati per raccontare una Calabria viva, dinamica, creativa e sempre più consapevole della propria identità culturale. Una partecipazione ampia e qualificata, con 160 autori e 40 case editrici, che testimonia la vitalità del panorama editoriale calabrese e la capacità del territorio di produrre cultura, pensiero e nuove narrazioni.

Il primo appuntamento della giornata inaugurale allo stand della Regione Calabria al Lingotto di Torino è stato dedicato alle attività del Polo culturale “Mattia Preti” con la partecipazione del presidente del Consiglio regionale, Salvatore Cirillo, e della segretaria questore, Luciana De Francesco.

Al via anche le dirette dalla Glass Room, lo spazio dedicato a presentazioni, consultazione di libri e talk, con i programmi di Rai Radio2 trasmessi in diretta nell’ambito della convenzione tra Regione Calabria, Calabria Film Commission e Rai Com, insieme al format di interviste e talk “Diamo Voce alla Calabria”.

Tra gli appuntamenti in calendario per la giornata di domani il dialogo tra Dario Brunori, Vito Teti e Tommaso Labate, un incontro che affronta il tema della restanza tra visione possibile, abitando la Calabria, organizzato da Calabria Film Commission.