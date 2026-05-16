Salone del libro di Torino, premiato Mirko Tassone con “L’orologio a polvere”

Si è svolta ieri a Torino, nella prestigiosa cornice del Salone Internazionale del libro, la premiazione dei vincitori dell’ottava edizione del premio letterario “Andrea Ferraro”.

L’iniziativa, svoltasi a Lingotto Fiere, ha visto protagonista anche il serrese Mirko Tassone che si è aggiudicato il primo premio nella categoria inediti, con il volume di racconti “L’orologio a polvere”.

Nel corso della manifestazione, cui ha preso parte un pubblico numeroso e competente, è stata data lettura della motivazione con quale la giuria ha conferito a Mirko Tassone la palma del vincitore.

Di seguito proponiamo la motivazione alla base della decisione: “L’orologio a polvere di Mirko Tassone si distingue per la profondità con cui affronta il tema del tempo inteso sia come misura del divenire, sia come dimensione che incide sulle scelte, sulla memoria e sull’identità dei personaggi di questa raccolta. I racconti autonomi, ma connessi tra loro, proprio dal tema dello scorrere del tempo. L’autore riesce a costruire efficacemente una riflessione sulla caducità dell’esistenza e sull’inesorabilità del tempo rappresentata dalla metafora della clessidra evocata dal titolo e dalla polvere che scorre. In questa prospettiva, Tassone non utilizza il tempo come semplice sfondo delle vicende narrate, ma lo rende un vero e proprio personaggio invisibile capace di orientare le scelte, i rimpianti e le consapevolezze dei diversi protagonisti dei racconti. Questi ultimi, uomini e donne, si trovano tutti in un momento di svolta della vita e in ciascun racconto il passato ritorna come forza che chiede conto delle scelte compiute, soprattutto il tempo che è compreso solo quando ormai è trascorso. L’opera dell’autore si segnala sia per la qualità della scrittura, la maturità dello sguardo narrativo, la capacità di trasformare esperienze individuali in una riflessione di valenza universale, sia per la capacità di offrire al lettore diverse chiavi di interpretazione che stimolano una lettura consapevole del passato e del suo significato nel presente. Per la profondità della riflessione sul tempo, per la maturità dello sguardo narrativo e la capacità di trasformare esperienze individuali in una meditazione di valenza universale la giuria assegna a Mirko Tassone il riconoscimento letterario per L’orologio a polvere”.