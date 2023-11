Saccomanno (Lega) gioisce: “Grazie a Salvini in arrivo oltre 41 milioni per il trasporto pubblico calabrese”

“Grazie al lavoro del ministro Salvini al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sono in arrivo importanti risorse per il trasporto pubblico locale e ferroviario, dopo l’intesa sancita ieri in Conferenza Unificata. Parliamo di oltre 41 milioni di euro destinati alla nostra Calabria.

Risorse fondamentali per garantire un servizio pubblico importante e migliorare la vita dei nostri cittadini. Questo è l’ennesimo segnale di attenzione della Lega e del vicepremier Salvini nei confronti dei nostri territori. Bene così”. Così il Commissario regionale della Lega Calabria, Giacomo Francesco Saccomanno.