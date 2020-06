Sabato tour di Salvini tra Reggino e Vibonese

Il Segretario federale della Lega Matteo Salvini sabato 13 giugno tornerà in Calabria.

Tre gli appuntamenti in programma tra Reggio Calabria e provincia ed il Vibonese. Alle 11 l’inaugurazione della sede provinciale in riva allo Stretto con annessa conferenza stampa. Alle 14 il leader leghista è atteso a Maropati, nel Reggino, dove visiterà la Cooperativa Sociale “Futuro”. Ultima tappa, Tropea, dove l’ex ministro dell’Interno, a partire dalle 16, visiterà il centro storico, tra via Indipendenza e piazza Ercole.