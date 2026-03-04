Sabato “Sfogliando il Codex”, cerimonia che prevede sfoglio ed esposizione di una nuova miniatura del Codex Purpureus Rossanensis

“Grazie e te, Donna”. Tratto dalla Lettera alle Donne, scritta da San Giovanni Paolo II, è il titolo a cui è dedicato il prossimo evento “Sfogliando il Codex”, cerimonia che prevede lo sfoglio e l’esposizione di una nuova miniatura del Codex Purpureus Rossanensis, evangeliario greco miniato del VI secolo, custodito nel Museo Diocesano e del Codex e tra i più preziosi esistenti al mondo, riconosciuto nel 2015 bene patrimonio dell’Umanità da parte dell’UNESCO.



L’appuntamento si terrà sabato 7 marzo alle 11:00, nella sala Codex del Museo e subito dopo la cerimonia dello sfoglio si terrà un incontro aperto a tutti nel Salone degli Stemmi dell’Arcidiocesi di Rossano-Cariati concepito come momento di riflessione e confronto sul tema della donna e ascolto di testimonianze concrete, con la presenza di figure istituzionali e associazioni attive sul territorio.

L’evento vedrà la partecipazione di: Monsignor Maurizio Aloise, Arcivescovo di Rossano-Cariati; Flavio Stasi, sindaco di Corigliano Rossano; Rosellina Madeo, presidente del Consiglio comunale di Corigliano-Rossano e consigliere regionale della Regione Calabria; Marinella Grillo, assessore alle Politiche sociali di Corigliano-Rossano; Lia Panera, Istituzione Teresiana; Raffaella Accroglianò, Associazione Mondiversi e Centro antiviolenza Fabiana Luzzi; Maria Domenica Maiuri, Associazione Emi & Lia. Introdurrà lo sfoglio Cecilia Perri, vicedirettrice del Museo Diocesano e del Codex e modererà il dibattito Anna Russo, giornalista.



Il momento di dibattito nel Salone degli Stemmi, previsto per la 11:30 circa, è aperto a tutti.