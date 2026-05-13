Sabato Puliservice in gara 1 di finale: parla Martina Salvatore

Sabato alle 19, al PalaCalafiore, super sfida per la Pulisevice Reggio Calabria. La centrale Martina Salvatore presenta l’attesissima finale play-off contro le campionesse di Coppa Calabria della Pallavolo Rossano.

Dopo una settimana di stop, le ragazze di Mister Franco Giglietta sono pronte a tornare in campo per l’appuntamento più importante della stagione. La squadra reggina scenderà in campo per Gara 1 della finale play-off, un vero e proprio dentro o fuori contro la corazzata vincitrice della Coppa Calabria.

A presentare la sfida ci ha pensato la centrale, Martina Salvatore, che ha spiegato lo stato d’animo del gruppo: “Noi veniamo da una settimana di pausa – ha esordito Salvatore – e ci siamo ricaricate per affrontare questa gara 1. Cercheremo di riscattarci dalla sconfitta in finale di Coppa Calabria. Siamo pronte, conosciamo la squadra e ci stiamo preparando al meglio. Siamo concentrate per affrontare al meglio questa partita e fare una prestazione come si deve”.

Un vantaggio non da poco per la Puliservice sarà il Boccioni, gremito dai propri sostenitori: “Sì, giocheremo in casa – ha sottolineato Martina Salvatore – abbiamo il fattore campo a nostro vantaggio. Giocheremo con i nostri tifosi, con i nostri sostenitori. Ci aspettiamo un pubblico nutrito, quindi cercheremo di giocarcela bene al meglio e, soprattutto, di ottenere un risultato a nostro favore”.

Infine, un pensiero sulle condizioni fisiche e mentali del gruppo: “Noi stiamo bene – ha concluso la centrale della Puliservice – e ci stiamo preparando per essere pronte ed esplosive”.

La Puliservice non vuole ripetere l’amarezza della Coppa e punta a prendersi subito il vantaggio in questa serie infuocata. La Pallavolo Rossano, campione in carica della Coppa Calabria, è avvisata: Reggio non intende arrendersi.