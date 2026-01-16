Sabato occasione di scalare la vetta della classifica per la Domotek Volley Reggio Calabria

Un big match da brividi, un’occasione per scalare la classifica e, in caso di vittoria, posizionarsi in vetta. La Domotek Volley si prepara allo scontro diretto di sabato sera (ore 20, palasport di Castellana Grotte) contro la capolista BCC Castellana Grotte. Una sfida di altissimo profilo, prima contro seconda, carica di significato anche per il libero Saverio De Santis, che torna in un Palazzetto a lui ben noto: “Sì, sfida da ex che si rinnova – esordisce De Santis – e big match del campionato. L’operazione sorpasso, a dirla a parole è facile, poi chiaramente bisogna giocare pallone dopo pallone, set dopo set”.

Per De Santis, è anche un ritorno ai vecchi amori: “È sempre bello tornare a Castellana, è una città in cui sono cresciuto”. Ma la nostalgia lascia subito spazio alla consapevolezza della battaglia che aspetta i suoi. “Ci aspetteranno col sangue agli occhi, con il coltello fra i denti e dovremo essere bravi a rispondere presente a questa grande sfida”.

La squadra reggina arriva all’appuntamento in piena fiducia. “Siamo in un buon periodo, abbiamo giocato belle partite, ottenuto grandi vittorie, importanti per questa società come la qualificazione alla Coppa Italia “Del Monte” di categoria battendo la Energy Time Campobasso. Non vediamo l’ora di affrontare Castellana e cercare di dare il meglio”. Parole che non sfociano però in presunzione. “Non ci sono limiti, si punta a tutto. Ma secondo me bisogna pensare giorno dopo giorno, partita dopo partita, allenamento dopo allenamento. Chi semina raccoglie”.

Un merito che De Santis attribuisce a tutto il roster, andato oltre le prestazioni dei “soliti noti”. “Siamo un gruppo di grandi lavoratori. Tutti e 14 i ragazzi vengono al palasport ogni giorno con voglia di migliorarsi, per dare sempre il massimo. Ci stanno dando una grande mano, tutti hanno risposto presenti quando sono dovuti intervenire”.