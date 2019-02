Sabato nero per i treni in Calabria: accuse a Trenitalia

“Abbiamo coscienza del fatto che quello creatosi è stato causato dal maltempo, ma non possiamo accettare – scrive in una nota il presidente nazionale U.Di.Con. Denis Nesci . che ci siano queste condizioni nel 2019 per ciò che riguarda il traffico ferroviario. Ore di ritardi, peraltro con una grande certezza, la maggior parte dei disagi hanno una precisa localizzazione, la Calabria. Ma ciò che ci ha colpito non sono solo i ritardi, ma il modo in cui Trenitalia si è dimostrata inappropriata a gestire una situazione come quella che si è verificata ieri, abbandonando di fatto gli utenti a loro stessi”. Ore di ritardo, 3 nel migliore dei casi, 7 se si era coinvolti nella situazione peggiore. Questo il sabato nero delle ferrovie italiane che, a causa del maltempo, hanno dovuto sopperire ad innumerevoli disagi. “Adesso il tutto si risolverà con il meraviglioso rimborso del 50% per ritardi oltre i 120 minuti? Ci aspettiamo – auspica Nesci – un comportamento ben diverso da Trenitalia, anche perché i nostri monitoraggi sono sempre in corso e non portano ancora nessuna buona notizia, soprattutto per le Regioni del Sud Italia ci riserveremo di utilizzare ogni strumento in nostro possesso per tutelare i consumatori, nel caso ci pervenissero ulteriori segnalazioni da parte di quegli utenti che hanno preso un treno in un Paese sviluppato e si sono ritrovati in un Paese con grandi problemi di infrastrutture”.