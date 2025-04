I consiglieri comunali di “Uniti per Serra”, Antonio Procopio e Luigi Tassone, e “Per Serra insieme”, Biagio Figliucci e Vito Regio, hanno organizzato una iniziativa politica per sabato 12 aprile alle ore 17:30 a palazzo Chimirri. L’evento è volto a presentare un percorso comune per “costruire una comunità più forte, unita e visibile”.