Sabato le Final Four di Coppa Italia: in casa Domotek entusiasmo alle stelle

Manca sempre meno ad un appuntamento tra i più prestigiosi della stagione. La Domotek Volley Reggio Calabria è pronta a volare a Belluno per prendere parte alle Del Monte Coppa Italia di Serie A3, e l’entusiasmo in casa reggina è alle stelle.

A fare da portavoce dello stato d’animo del gruppo è Enrico Guarienti Zappoli, schiacciatore, veterano, giocatore di classe, che ha analizzato il momento e le sfide che attendono la squadra.

Tutto è partito dall’ultima, esaltante vittoria in campionato a Gioia del Colle al tie break, un successo che ha ulteriormente cementato il gruppo: “Si ritorna da una vera e propria festa, un vero spot per la pallavolo”, rammenta Zappoli ricordando il 3-2 esterno in casa del Gioia del Colle. “Un ambiente pazzesco, è andata bene. È chiaro che si poteva fare ancora meglio, però penso che questa cavalcata sia meravigliosa e straordinaria”.

Una gara complicata, come conferma lo schiacciatore: “Sapevamo che il pubblico lì è tosto, è difficile giocare in un palazzetto diverso da tutte le altre realtà della pallavolo, penso pure di A2. Difficilmente lo trovi, forse solo Sorrento. Siamo riusciti a vincere e, a prescindere da come va la classifica, l’importante era vincere”.

Ora la testa è già proiettata all’appuntamento di Belluno, dove sabato alle 18.30 la Domotek affronterà in semifinale i padroni di casa della Belluno Volley. Un appuntamento che arriva in un momento delicato della stagione, a ridosso dell’ultima giornata di campionato.

“Penso sia un periodo difficile perché manca una giornata per finire la regular season e avere la Coppa Italia Del Monte verso la fine è un po’ complicato”, spiega Zappoli. “Principalmente nelle nostre condizioni, perché devi pensare contemporaneamente ad arrivare al primo posto e alla Coppa Italia. In questo esatto momento dobbiamo essere bravi a separare le cose e focalizzarci solo su questo weekend, senza pensare già alla prossima partita con Aurispa Lecce”.

Il messaggio ai compagni è chiaro: “La Coppa Italia vale tanto quanto l’ultima partita di campionato”.

Parlando dei prossimi avversari, Zappoli non usa mezzi termini, considerando anche il suo status di ex di turno: il Belluno è una corazzata: “È una bella squadra, ho avuto il piacere di giocare con qualcuno quando ero lì. I due centrali per me sono tra i più forti della categoria. Poi c’è Corrado, Loglisci e Berger, che conosciamo tutti da quando giocava in Superlega. E poi l’opposto Giannotti, pure lui con tanti anni di Superlega alle spalle. È una squadra veramente rognosa, e giocando in casa loro sarà ancora più complicato perché avranno il tifo dalla loro parte”.

Nonostante il fattore campo e il valore dell’avversario, la Domotek non parte sconfitta. “Sicuramente sarà tosta, loro sono uno squadrone, non ci possiamo nascondere. Ma noi siamo una squadra che combatte, che sa soffrire e che ha duellato bene contro chi sulla carta partiva favorito”.

La Domotek Volley si appresta dunque a vivere un weekend da protagonista, consapevole dei propri mezzi e della forza del gruppo. Il viaggio verso il sogno è appena iniziato.