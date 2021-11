Sabato La Strada e i Giovani sulla Strada raccolgono le firme per la proposta di legge sul salario minimo

La Strada e i Giovani sulla Strada aderiscono alla raccolta firme per la proposta di legge di iniziativa popolare sul salario minimo lanciata dal movimento Possibile.

Sabato 20 novembre, in piazza Camagna, dalle 10 alle 13, sarà attivo un banchetto, alla presenza del consigliere comunale Saverio Pazzano.



“Il nostro – spiegano gli attivisti del Movimento e della sua costola giovanile – non è solo il Paese in cui i salari sono praticamente fermi dagli anni Novanta.

Nell’Unione Europea, in 21 dei 27 Paesi membri, è stato già introdotta la misura del salario minimo, laddove l’Italia è uno degli Stati che mancano all’appello.

“Nel nostro Paese la percentuale di lavoratori a rischio povertà è pari all’11,8%, superiore anche alla Bulgaria. Dall’analisi delle retribuzioni contrattuali riferite ai settantatré contratti nazionali (esclusi quelli dei dirigenti) che sono monitorati mensilmente dall’ISTAT e che sono relative a circa 12,4 milioni di dipendenti, emerge uno scenario di lavoro povero e bassi salari, con una discreta variabilità tra i settori produttivi.

Questa proposta di legge di iniziativa popolare ha lo scopo di rimettere al centro del dibattito parlamentare la questione della giusta retribuzione e lo fa recuperando il meglio della trattazione in materia di salario minimo legale sinora raccolta dalle audizioni parlamentari e dalle proposte ivi presentate”.

“Perché il lavoro sia momento di dignità e di sviluppo del potenziale umano, e non condizione di umiliazione e svilimento personali, è necessario – sono convinti i militanti de La Strada e dei Giovani sulla Strada – agire ora, a tutela delle lavoratrici e dei lavoratori di oggi e di domani. Perché le leggi del mercato non siano governate dall’iniquità ma indirizzate al benessere individuale e collettivo, bisogna prevedere retribuzioni capaci di garantire un tenore di vita soddisfacente e rispettoso delle aspirazioni di realizzazione e crescita dei singoli.”