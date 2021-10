Sabato la solenne investitura dei Cavalieri dell’Ordine Costantiniano a Cosenza

Grande attesa per la arrivo dei Cavalieri e delle Dame del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio nella città di Cosenza, nel pomeriggio di sabato 9 ottobre, alle ore 16, presso la Cattedrale di Santa Maria Assunta, in occasione della Solenne Investitura dei Cavalieri e delle Dame del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio della Delegazione Calabria. Come già anticipato nelle settimane scorse, da Don Gianpietro dei Principi Sanseverino dei Baroni di Marcellinara, delegato della Calabria, e il Grande Ufficiale Aurelio Badolati, delegato vicario della Calabria, l’importante celebrazione eucaristica sarà presieduta dall’Arcivescovo emerito di Reggio Calabria-Bova Monsignor Vittorio Luigi Mondello, Cavaliere di Gran Croce Ecclesiastica e Priore della Delegazione Calabria, e dall’Arcivescovo metropolita di Cosenza-Bisignano Monsignor Francescantonio Nolè. All’antico rito delle investiture, presenzieranno tra le più alte cariche dell’antico Ordine Equestre.

I cavalieri e le dame partiranno in un corteo processionale dal palazzo arcivescovile, una volta raggiunto il piazzale antistante la cattedrale ci sarà una esibizione dei musicisti, in abito d’epoca, della Banda della Reale Accademia Filarmonica di Gerace, medaglia d’oro Costantiniana, che rederà omaggio ai presenti prima dell’ingresso in cattedrale del Corteo Processionale.

Gli ospiti, che si tratterranno anche la domenica nella città Bruzia, si dedicheranno ad una visita turistico-culturale del centro storico di Cosenza. Sarà l’occasione per condurre i partecipanti in una suggestiva passeggiata tra i tesori storico-artistici “dell’Atene della Calabria”. Una visita guidata dell’imponente chiesa cattedrale, una passeggiata lungo corso Telesio, per raggiungere il museo Diocesano di Cosenza, per poi riprendere il percorso delimitato dagli antichi palazzi nobiliari fino piazza XV Marzo. È prevista, a seguire, una visita all’interno dello storico teatro Alfonso Rendano nonché al vicino edificio ospitante la prestigiosa Accademia Cosentina. A seguire visita alla Villa Vecchia, polmone verde della città storica, quindi colazione sociale.