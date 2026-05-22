Sabato la Puliservice a caccia del colpo decisivo per chiudere la serie e salire in Serie B

Sabato 23 maggio, alle 19, il Palasport di Rossano sarà il teatro della gara 2 della Finale di C Femminile. La Puliservice, guidata dal tecnico Franco Giglietta, scende in campo con un obiettivo: vincere anche questo match e chiudere immediatamente i conti, senza dover ricorrere all’eventuale gara 3, che si giocherebbe nuovamente a Reggio Calabria.

L’impresa è dietro l’angolo, perché la squadra reggina ha già battuto la Pallavolo Rossano in gara 1, dimostrando carattere e qualità. Ora però si gioca in casa delle avversarie, e servirà la stessa determinazione per spegnere ogni speranza di rivincita.

A parlare a nome del gruppo è il capitano Suelen Oliveira, che dopo il successo interno ha voluto mantenere alta la concentrazione, senza lasciarsi andare agli entusiasmi. Ecco le sue parole, raccolte al termine dell’ultimo match: “Partita dura, soprattutto per il cambio campo, dal Boccioni al PalaCSI di Gallina. Abbiamo resistito anche a quello, ma il pubblico era da favola. Complimenti a Rossano perché non hanno mollato mai. La nostra forza di gruppo è stata grandissima. Brave noi”.

Sulle protagoniste in campo: “Trovare una migliore in campo è troppo difficile. Hanno dato tutte un contributo: Martina Salvatore al centro, Dalila Verduci ha fatto una grande partita, Elisa in difesa. Siamo state una grande squadra, tutte quante”.

Sul momento psicologico e l’atteggiamento giusto: “«Però attenzione: “Non abbiamo vinto niente. Il risultato è 0-0. Andiamo là tranquille e dobbiamo fare – speriamo – lo stesso”.

Quando le è stato chiesto che tipo di partita si aspetta a Rossano, considerando il fattore campo, Suelen Oliveira è stata chiara e realista: “Lì non sarà facile. Dobbiamo – come ho detto – avere i piedi a terra, 0-0. Loro sono una bellissima squadra e dobbiamo lottare come hanno lottato loro. Speriamo sempre nella nostra forza di squadra, di gruppo”.