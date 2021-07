Sabato la presentazione del libro “Frammenti d’Anima” di Michele Petullà

Sabato 24 luglio 2021, con inizio alle ore 17:45, nel cortile del Castello Normanno-Svevo di Vibo Valentia, sarà presentato il libro di poesie “Frammenti d’Anima” (Meligrana Editore), di Michele Petullà.

Alla manifestazione prenderanno parte, in qualità di relatori – oltre all’autore –, la giornalista e social media manager Angela Galloro – esperta di comunicazione e analista dei linguaggi del mediale, con una grande esperienza nella promozione di libri ed eventi culturali – e il giornalista e antropologo Giuseppe Cinquegrana – conferenziere, saggista e scrittore di lungo corso, con numerose pubblicazioni al suo attivo.

A introdurre e coordinare la presentazione – dopo i saluti istituzionali – sarà la giornalista Rosamaria Gullì, attiva promotrice ed organizzatrice di eventi culturali. Durante la presentazione del libro saranno eseguiti brani musicali a cura del chitarrista Guglielmo Loschiavo e saranno esposte opere pittoriche degli artisti Celeste Fortuna e Valerio Prestia.

L’evento – che si svolgerà nel pieno rispetto delle norme antiCovid – è organizzato in collaborazione con il Museo Archeologico Nazionale “Vito Capialbi” di Vibo Valentia – diretto dalla dottoressa Adele Bonofiglio –, che lo ha inserito nel proprio “Piano di Valorizzazione”, avendone riconosciuto un’alta “valenza sociale e culturale”, in quanto “La presentazione, ispirata alle bellezze e alla storia del territorio, spazia dalla città di Vibo Valentia alla città di Tropea, nominata Borgo più bello d’Italia 2021, e rappresenta in versi proprio la tipicità di questi luoghi simbolo della Calabria”. L’evento, inoltre, gode dell’approvazione e dell’autorizzazione del Ministero della Cultura – Direzione Regionale dei Musei della Calabria e rientra nel Programma delle celebrazioni di “Vibo Valentia Capitale italiana del Libro” 2021 del Comune.

“Frammenti d’Anima” è un’opera fresca di premiazione e di importanti riconoscimenti. Alla XVIII edizione del prestigioso Premio internazionale di Poesia “Tropea: Onde Mediterranee” 2021, infatti, s’è classificata al 2° posto. L’opera, inoltre, ha ottenuto il “Diploma d’Onore” al prestigioso Premio letterario internazionale della Svizzera italiana “Switzerland Literary Prize” 2021, al quale partecipano soprattutto scrittori e poeti già affermati e case editrici di “alto rango” nazionale ed internazionale.

“Frammenti d’Anima” è poesia dell’esperienza umana, in cui convergono significati profondi della nostra esistenza, individuale e collettiva. La sua narrazione poetica mette a confronto felicità e sofferenza, libertà e sentimento, memoria ed emozioni, che nell’insieme esaltano il valore della vita. Una coralità di significati che esprimono le rivelazioni dell’animo umano dell’autore, dove la scrittura assume un ritmo che scorre sull’orlo dell’esistenzialismo e scandaglia le principali tematiche umane: una suggestiva diffusione di echi, i quali si configurano come messaggi di speranza contro i freni del vivere.

L’autore di “Frammenti d’Anima”, Michele Petullà – vibonese, laureato in Scienze Politiche e Sociali, con Master in “Teoria Critica della Società” e in “Comunicazione e Cultura” –, è giornalista pubblicista, sociologo (Associato ASI – Associazione Sociologi Italiani, componente del Consilio Direttivo e Addetto stampa della Deputazione calabrese) ed Educatore finanziario (Associato AIEF – Associazione Italiana Educatori Finanziari). Michele Petullà non è nuovo alle produzioni letterarie, avendo già pubblicato altre opere del genere narrativo e saggistico. Diversi e numerosi sono, inoltre, i premi e i riconoscimenti da lui collezionati nel campo della Poesia e diverse sue liriche sono inserite in prestigiose Antologie nazionali.