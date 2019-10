Sabato la festa regionale di CasaPound all’insegna di politica, sport, cultura, musica e comunità

“Politica, sport, cultura, musica, comunità, oltre la censura social: torna il 26 ottobre – annunciano i vertici calabresi del movimento – ‘Identitaria’, festa regionale di CasaPound Calabria, che quest’anno si svolgerà a Catanzaro, con l’obiettivo di rappresentare ‘un nuovo inizio’ per una Calabria che ha voglia di ripartire e cambiare.

“Oggi lottiamo per un’Italia forte e giusta capace di ridare voce e sovranità al popolo”. La festa aprirà i battenti alle 10, con raduno a Marcellinara per una escursione guidata dall’associazione “La Muvra”. Saranno visitati, con l’intento di ritrovare la propria spiritualità, l’Eremo di Curinga di Sant’Elia il Vecchio e il Gigante buono ‘Platano Orientale’, albero secolare. Nel pomeriggio, alle 18 avrà luogo una conferenza sul tema ‘Il nemico dell’ Europa: il popolo sovrano. Perché l’UE e i Social censurano i movimenti sovranisti”. Al dibattito interverranno Roberto Irrera esponente di CasaPound Calabria, il professore Francesco Mastroianni (Movimento Sovranista per l’Italia), il deputato della Lega Domenico Furgiuele, Davide Di Stefano vice direttore del giornale “Il Primato Nazionale”. Il compito di moderatore è affidato ad Alessandro Aiello, giornalista del quotidiano NoidiCalabria”. “A seguire si svolgerà grazie all’associazione Gr.I.Me.S. ‘Gruppo Intervento Medicina Sociale’ una dimostrazione di disostruzione delle vie aeree in età adulta e pediatrica e una dimostrazione di BLSD. Medici qualificati faranno vedere ai presenti come salvare una vita. Alle 21 sarà la volta della musica con le band di rock identitario “Taurus RAP”, provenienti da Nardò, “Fantasmi del Passato”, di Lecce e per concludere gli ZetaZeroAlfa, band di Gianluca Iannone, leader del Movimento CasaPound Italia. “Le comunità di CasaPound Calabria – recita il documento – invitano tutti a prendere parte a questa intensa giornata che si svolgerà presso lo Zoom Music Club a Marcellinara”.