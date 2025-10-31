Sabato la Calabria ancora in prima serata su Rai 1 a “Ballando con le Stelle”

Domani, sabato 1 novembre la Calabria ancora in prima serata su Rai 1 a “Ballando con le Stelle”.

La regione sarà protagonista in due diversi momenti, con una selezione di immagini che racconteranno le meraviglie del territorio, tra arte e natura, e con una clip dedicata al Porto Vecchio di Crotone, dove i ballerini danzeranno su musiche caraibiche.

L’iniziativa é realizzata nell’ambito della convenzione tra Rai Com e Regione Calabria – Dipartimento Turismo e Fondazione Calabria Film Commission.

Al termine della gara andrà in onda la terza puntata di “Ballando On The Road”.

A fare da sfondo alle esibizioni dei concorrenti le immagini di Capo Colonna e della Chiesetta di Piedigrotta a Pizzo, di uno splendido tramonto nella campagna ionica e del Parco Museo Santa Barbara a Mammola (Rc), del borgo dei pescatori di Chianalea di Scilla e della spiaggia di Piedigrotta a Pizzo Calabro. A raccontare la Calabria anche i Giganti della Sila, la spiaggia di Roseto Capo Spulico, il Vicolo degli ombrelli a Nicotera, il Castello normanno di Squillace e la Fortezza di Le Castella.