Sabato inaugurazione di una nuova sezione di Democrazia Sovrana e Popolare

Nel quadro di organizzazione e sviluppo del Partito Democrazia Sovrana Popolare in ambito territoriale, una nuova sezione, che si aggiunge a quella “San Giorgio” già esistente dal 2019, guidata dal presidente Domenica Greco, sarà aperta sabato 13 luglio.

La nuova sezione, Z.O.E. (Zona Operativa di Espansione) rappresenta un ulteriore passo avanti in quel percorso politico di impegno sul territorio per una presa di coscienza delle varie criticità territoriali, oltre che per ripristinare la relazione vitale per ogni sana e reale democrazia tra la politica ed il cittadino per mezzo del partito.

“Siamo lieti ed animati da entusiasmo – annunciano da DSP – di poter celebrare insieme questo ulteriore passo in avanti, consapevoli che i nostri sforzi congiunti possono portare un reale cambiamento positivo”.

Gli obiettivi della nuova sezione si concentreranno sullo sviluppo delle iniziative territoriali, con l’intento di affrontare e risolvere le problematiche che interessano la comunità reggina. “Il nostro lavoro è svolto con l´intento di coinvolgere le forze migliori della collettività, per costruire un futuro migliore per tutti noi che viviamo questa bella e martoriata città, dal grande potenziale culturale, sociale economico e politico.

La presentazione della nuova sezione avrà luogo sabato 13 luglio presso il Lido Pepys, sul lungomare di Reggio Calabria. Saranno presenti il Coordinatore regionale di DSP Giuseppe Modafferi, il rappresentante della sezione di Gioia Tauro, il giornalista Pino Toscano, l’avvocato Antonia Condemi e Raffaele Nucera, rispettivamente presidente e vicepresidente della sezione ZOE di Democrazia Sovrana Popolare.

Tutti i cittadini sono invitati a partecipare per condividere questo momento di confronto di crescita e di speranza.