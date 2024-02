Sabato Assemblea pubblica organizzata dal Circolo Reggio Sud per contrastare l’autonomia differenziata: “Appello all’unità di tutte le forze di sinistra”

Il Circolo Reggio Sud, in consequenzialità all’appello lanciato alle forze della sinistra reggina, ha organizzato un’assemblea pubblica per approfondire il tema del “No” all’autonomia differenziata che in questi giorni sta divampando su tutto il territorio nazionale.

Saranno presenti sigle sindacali, comitati, associazioni, movimenti che si definiscono di sinistra. A tal proposito il Circolo Reggio Sud lancia un appello all’unità di tutte queste forze. “E’ ora di finirla – si legge in una nota – con le divisioni, occorre, invece, unirsi per incidere sulle scelte politiche nazionali e territoriali. Non è retorica quando si dice che sono più le cose che ci uniscono rispetto a quelle che ci dividono e allora questa potrebbe essere l’occasione per creare una rete di tutti questi soggetti che si mettono insieme con l’obiettivo oggi di contrastare l’autonomia differenziata, domani di costruire altro.

Ma adesso occorre concentrarsi sulla scellerata autonomia differenziata, occorre la partecipazione di tutti”. Per prenotare l’intervento all’assemblea occorre inviare email a circoloreggiosud@gmail.com entro e non oltre il 1 Marzo.

La manifestazione si svolgerà sabato 2 Marzo alle 17.30, presso il Cineteatro Metropolitano (DLF) in via Nino Bixio 44.