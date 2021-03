Sabato al via la campagna di adesione a “Impegno e Identità”, il Movimento di Angela Marcianò

“Impegno e Identità” fa sul serio: sabato mattina alle 10:30 il via alla campagna di adesioni al neonato Movimento civico guidato da Angela Marcianò. E’ stata la stessa docente universitaria, con un video su Facebook, ad annunciare l’inizio del tesseramento presso la libreria Culture, in via Zaleuco 9, nel cuore del centro storico di Reggio Calabria.

La presidente di “Impegno e Identità” e i diciotto soci fondatori consegneranno personalmente le tessere d’iscrizione alla nuova forza politica che si affaccia con l’energia delle idee illustrate nel corso della conferenza stampa di sabato scorso e il fervore della passione civile. “Cominceremo un importante e significativo percorso – ha annunciato con gioia la giuslavorista dell’Ateneo di Messina – fatto di impegno ed identità”. Si struttura così la formazione di cittadini che, oltre a dare continuità al disegno avviato lo scorso anno con la candidatura a sindaco di Angela Marcianò, coltiva l’ambizione di allargare considerevolmente il contenitore nel quale far confluire ideali, ispirazioni e prospettive funzionali alla crescita di Reggio Calabria