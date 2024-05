Sabato al PalaCalafiore per la Domotek Volley Reggio Calabria lo stuzzicante derby calabrese con la Raffaele Lamezia

Slancio emotivo in ulteriore crescita, carica agonistica prossima al diapason come architettato all’inizio di una stagione pervenuta, in fondo ad un lungo e lineare percorso, alle settimane che daranno il responso ultimo del campo. Un’annata sportiva, la prima della sua storia, per la Domotek Volley Reggio Calabria, che, prima di celebrare il suo apogeo con le gare batticuore dei playoff, deve essere obliterata dai due impegni conclusivi della regular season.

Sabato al PalaCalafiore, appuntamento alle 18, la capolista aspetta, in un derby che, a prescindere dall’aritmetica già premiante il team di coach Polimeni, si preannuncia attraente per il livello complessivo delle contendenti: di fronte, infatti, scenderà in campo la Raffaele Lamezia. Una formazione che, pur delusa da un girone d’andata archiviato con un conto macchiato da quattro sconfitte, troppe per una formazione partita con ambizioni superiori, ha inanellato nel circuito di ritorno un notevole score di otto successi in nove confronti. Il team di mister Torchia, in questo intervallo temporale, non ha festeggiato soltanto in occasione della trasferta sul campo della Ciclope Bronte. Per la Domotek Volley è uno stimolo ulteriore impegnare le proprie doti in un match del genere che avrà l’onore di essere quello conclusivo tra le mura amiche: poi il gruppo si solleverà nell’atmosfera, purissima e diabolica al tempo stesso, dei playoff. Il sestetto di mister Polimeni, che di partite ne ha vinte venti e di partite ne ha disputate venti, domenica scorsa, per la prima volta in questo campionato, ha dovuto superare, sul terreno di gioco dell’Aquila Bronte, le forche caudine del tie break. Cinque set: non era mai capitato e la detentrice del primato ha dato, se possibile, una prova di forza ancor più convincente, mostrando di essere capace di far propri anche i match “sporchi” e non solo quelli, sono stati 18 su 20, da 3-0 sul morbido velluto. Incastonato in piena sicurezza ed in netto anticipo il primo posto, piedistallo dal quale affrontare i playoff dalla prospettiva migliore, la banda amaranto è mossa con risolutezza dall’intenzione di non sporcare un viaggio candido durante il quale non è mai stato nemmeno odorato l’aroma acre della sconfitta. Un propellente straordinariamente efficace per radicare l’entusiasmo nello spogliatoio che non ha ceduto alla distrazione derivante dal risultato già acquisito. Le condizioni fisiche, che in linea con il lavoro gestito magistralmente dal preparatore atletico Leo Zema, stanno raggiungendo nuovi picchi in vista della fase decisiva, tornano a pompare benzina in un motore in realtà mai inceppatosi. Nello scontro del 14 gennaio, al PalaSparti, il 3-0 amaranto rappresentò l’immagine calzante di una enorme prova di squadra: da Gianluca Schipilliti a Stefano Remo, da Emanuele Renzo a Maurizio Schifilliti, da Peppe Boscaini ad Omar El Moudden e Domenico Laganà, il canovaccio preparato da Polimeni trovò nei giocatori perfetti interpreti. Sabato pomeriggio le richieste dell’allenatore dovranno essere soddisfatte con la stessa puntualità: il sestetto lametino coltiva il sogno dello sgambetto e, nell’ultima contesa che l’ha vista protagonista, dopo aver balbettato nel primo set, non ha lasciato scampo alla Paomar Volley Solarino, non per caso terza in classifica. Nella gara esterna precedente, invece, si era liberata agevolmente proprio di quell’Aquila Bronte brava a portare al quinto parziale la Domotek Volley.

Le altre partite della 25^ giornata

La venticinquesima giornata non prevede match al cardiopalma, salvo quello in programma a Bisignano dove i padroni di casa, avversaria l’Aquila Bronte, andranno a caccia del punto indispensabile per raggiungere la salvezza e neutralizzare, così, l’insidia portata dalla Costa Dolci Papiro Fiumefreddo che osserverà un turno di riposo. La Ciclope Bronte, certa della seconda piazza, ospiterà la già retrocessa Systemia Viagrande; la Paomar Volley Solarino viaggerà alla volta di Palermo, rivale di turno la Re Borbone; la Sicily F.lli Anastasi Villafranca attende, per il ballo di chiusura domestica dell’avventura in Serie B, la Tonno Callipo Vibo Valentia.