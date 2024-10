Sabato al PalaCalafiore l’esordio della Dierre

Nuovo giorno, il sabato, per giocare le partite casalinghe.



Nuove ambizioni, complice un mercato ricco e completo che ha portato in riva allo Stretto anche il miglior marcatore del girone, Bogdans Railans.

Stessa voglia di vincere, grazie al confermatissimo coach Cotroneo ed al nucleo storico formato da Capitan Laganà, Ripepi, Fazzari, Vukosavljevic, accanto alle new entry assolute La Mastra, Petrovic e Angius.

Annata basilare per il futuro della Dierre: la società presieduta da Roberto Filianoti ha spiccato il volo verso il maxi impianto del PalaCalafiore.

Club attivissimo anche in ambito giovanile con l’inizio dei corsi di minibasket.

La sfida?

Bianco-blu favoriti, ma attenti alla voglia di sorprendere della neopromossa Capo.

I paladini puntano forte sul doppio innesto dalla B, formato da Sidoti e Vujic, arrivati dalla Basket School, su Paez (ex Savio) e Joseph, con un ruolo importante negli Svincolati Academy.

La formula del campionato è cambiata: per volare in B Interregionale toccherà vincere il girone Calabria/Sicilia e poi sorridere alla doppia possibilità degli spareggi tra regioni.

La gara verrà trasmessa in diretta a partire dalle ore 18.50 su RAC il portale del basket calabrese ed in condivisione sulla official page della Dierre con telecronaca di Giovanni Mafrici.

Arbitrano i signori Paolo Rosario Pulvirenti di Mascalucia e Antonio Cantarella di Giarre.