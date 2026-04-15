Sabato al Circolo Velico il convegno AMI “Sfide ambientali: urbanistica, oceani e dinamiche geopolitiche”

La delegazione di Reggio Calabria dell’Associazione Nazionale Ambiente Mare Italia, guidata da Francesca Rogolino, ha organizzato per sabato 18 aprile alle 10:30, presso la sala convegni del Circolo Velico di Reggio Calabria, il convegno dal titolo “Sfide ambientali: urbanistica, oceani e dinamiche geopolitiche”.

L’iniziativa vedrà la partecipazione di autorevoli relatori: Felice Arena, professore ordinario di Costruzioni marittime e direttore della Scuola di Dottorato dell’Università Mediterranea; Ornella Fazia, professoressa associata di Urbanistica presso l’Università Kore di Enna; Giuseppe Rinciari, funzionario del MIMIT e componente del Direttivo Nazionale dell’Associazione Italiana Esperti in Infrastrutture Critiche. Il convegno si inserisce nell’ambito della Settimana Verde di AMI 2026, patrocinata dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), dal Parlamento Europeo, dalla Commissione Europea, dalla Lega Navale Italiana, dalla Federazione Italiana Vela (FIV), dalla Guardia Costiera, dalla Marina Militare, dall’Associazione Nazionale Marinai d’Italia e rappresenta una delle circa 300 attività organizzate in 15 regioni italiane. Si tratta di iniziative di sensibilizzazione, formazione e intervento ambientale che coinvolgono migliaia di cittadini, studenti ed enti, uniti in un’unica causa: la tutela dell’ambiente e del nostro mare. Durante l’incontro saranno approfondite tematiche di grande attualità legate all’ambiente, grazie al contributo dei prestigiosi relatori e al supporto della Federazione Italiana Vela, rappresentata da Fabio Colella, consigliere nazionale FIV. A moderare l’evento sarà il giornalista Giuse Barrile.