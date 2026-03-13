Sabato a Rossano il convegno “Per educare un figlio ci vuole un’alleanza”

Nell’ambito della programmazione annuale per la cura della formazione, il Servizio Insegnamento Religione Cattolica della Arcidiocesi di Rossano Cariati ha organizzato un appuntamento che si rivolge al mondo educativo nel suo insieme.

Sabato 14 marzo alle 16:00 nell’aula magna dell’IIS Ettore Majorana di Corigliano Rossano, area urbana di Rossano, si terrà un convegno dal titolo “Per educare un figlio ci vuole un’alleanza”.

Un appuntamento realizzato in collaborazione con il servizio tutela minori e persone vulnerabili diocesano, organizzato e pensato per rispondere al bisogno educativo che fortemente si avverte e ci interroga come comunità.

All’incontro sono state invitate tutte scuole di ogni ordine e grado della Arcidiocesi ed anche i rappresentanti degli organismi educativi, tra cui l’ente comunale, associazioni ed anche autorità civili e militari, in quanto la formazione e tutela dei minori è una responsabilità che deve essere condivisa tra la famiglia, la scuola, la Chiesa e la società intera.

I lavori saranno introdotti da Don Giuseppe Scigliano direttore del servizio insegnamento religione cattolica e Servizio tutela minori e persone vulnerabili diocesano.

Modererà gli interventi suor Angela Paglione responsabile Regione Calabria per il servizio tutela dei Minori delle persone vulnerabili e relazionerà la dott.ssa Chiara Griffini Presidente Nazionale servizio tutela dei minori e persone vulnerabili della Conferenza Episcopale Italiana.

Le conclusioni sono affidate a S. E. Mons. Maurizio Aloise Arcivescovo della Arcidiocesi di Rossano Cariati.