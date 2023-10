Sabato a Reggio Calabria il convegno “Fine vita e diritti. A che punto siamo?”

In preparazione del XX Congresso dell’Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica APS, che si terrà dal 20 al 22 ottobre 2023 a Milano, l’associazione, in collaborazione con la Cellula Coscioni Reggio Calabria, organizza il seminario “Fine vita e diritti. A che punto siamo?”, sabato 7 ottobre alle 10.30, presso il Cine teatro metropolitano, via Nino Bixio 44, Reggio Calabria.



Al seminario prenderanno parte: Emanuele La Rosa, professore associato di Diritto Penale presso l’Università degli Studi di Messina, con un intervento dal titolo “Problemi giuridici del fine vita: notazioni per un diritto penale antipaternalistico”; Demetrio Delfino, assessore al Welfare presso il Comune di Reggio Calabria, con un intervento dal titolo “Scelte di fine vita: Disposizioni Anticipate di Trattamento. Cosa c’è da sapere?”, Ines Barbera, medico Responsabile presso Hospice Fondazione Via delle Stelle di Reggio Calabria, con un intervento dal titolo “Le Cure Palliative: un modello di cura alla fine della vita”; Maria Teresa Prestanicola e Francesco Benedetto, Coordinatrice e Segretario della Cellula Coscioni Reggio Calabria; concluderà i lavori Matteo Mainardi, membro Giunta Associazione Luca Coscioni e Coordinatore

campagna Eutanasia Legale.

L’incontro sarà un’occasione per riflettere insieme sulla situazione attuale e approfondire il tema di diritti e fine vita, fare il punto della situazione sui diritti già riconosciuti e quelli ancora da conquistare.