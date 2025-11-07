Sabato a Modica la Domotek con l’irresistibile voglia di rialzarsi immediatamente

Viaggio in Sicilia.

Voglia di rialzarsi immediatamente susu un campo durissimo.

La Domotek gioca sabato alle 19 sul taraflex dell’Avimecc Modica.

Una sconfitta al tie-break a Campobasso all’esordio ed una vittoria 3-1 in casa contro la neopromossa Green Volley Galatone per la prossima avversaria dei reggini

Gli amaranto, con i medesimi punti in classifica dei siciliani, giocano una gara importante sia per il desiderio di riscattare la sconfitta al tie-break subita in casa contro Castellana Grotte, sia per mostrare progressi, palla dopo palla.

Attenzione alle strategie del palleggiatore Putini ed alle manovre offensive di un gruppo, quello di mister Distefano che ha la minima intenzione di recitare il ruolo di comparsa nel girone Blu della A3 Credem Banca.



Nell’ultima uscita l’ottimo Luglio, ben supportato da Chillemi, hanno dimostrato ottime cose.

I calabresi, dal canto loro, vogliono ruggire.

Settimana importante per i ragazzi allenati da mister Polimeni che, andranno ad affrontare una delle avversarie del precampionato in cui, nel contesto di una doppia sfida, prima in Calabria e poi in Sicilia, si è registrato equilibrio con un successo a testa caratterizzato dalla prevalenza del fattore campo.

Classifica diretta su LegaVolley, canale Youtube.

Arbitrano Raffaella Ayroldi di Molfetta e Nicola Traversa di Gioia Del Colle.

