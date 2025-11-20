Sabato 29 novembre l’incontro “Musei Diocesani di Calabria, reti e territorio”

Sabato 29 novembre si terrà l’incontro “Musei Diocesani di Calabria, reti e territorio” promosso dalla Consulta regionale per i Beni culturali della Conferenza Episcopale Calabra, settore Musei, e organizzato in collaborazione con l’Arcidiocesi di Rossano-Cariati e il Museo Diocesano e del Codex.



L’iniziativa, patrocinata da: AMEI (Associazione Musei Ecclesiastici Italiani), Direzione Regionale Musei Nazionali Calabria, Comune di Corigliano-Rossano e Rotary Distretto 2102 Rotary International, è concepita come momento di dialogo e confronto e intende promuovere esperienze concrete di rete, collaborazione e valorizzazione condivisa tra i musei diocesani e le altre istituzioni culturali. L’incontro si terrà al Centro di Spiritualità Madre Isabella De Rosis nella città di Corigliano-Rossano e sarà strutturato in una prima parte (con inizio alle 10:00) aperta a tutti, dedicata all’ascolto di buone pratiche con confronto e dibattito tra istituzioni e una seconda parte (dalle 15:00 circa) riservata all’incontro tra i Musei Diocesani di Calabria.

La giornata, presieduta da Monsignor Parisi, Vescovo di Lamezia Terme, delegato della Conferenza Episcopale Calabra alla Cultura e Comunicazioni Sociali ed ai Beni culturali, vedrà la presenza di Monsignor Maurizio Aloise, Arcivescovo di Rossano-Cariati; Flavio Stasi, sindaco della città di Corigliano-Rossano; Fabrizio Sudano, direttore regionale Musei nazionali Calabria e Direttore Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria; Dino De Marco, governatore Distretto 2102 Rotary International e il collegamento da remoto di Giuseppe Maiorana, presidente della Rete Museale e Naturale Belicina, una realtà siciliana capace di mettere in rete 16 comuni e numerose strutture museali, e Jacopo Magrini e Riccardo Paparella di Artsupp, il più grande portale dedicato alle istituzioni museali nato per riunire tutte le novità del mondo dell’arte e dei musei su un’unica piattaforma.

La sezione del pomeriggio è invece riservata ai Direttori e responsabili dei Musei Diocesani di Calabria e ai Direttori degli Uffici Beni Culturali delle Diocesi e si proporne come confronto e dibattito sulla bozza di Accordo di valorizzazione tra i musei, a cura del gruppo operativo di lavoro (Maria Teresa Casella, Elisa Cagnazzo, Paolo Francesco Emanuele, Lucia Lojacono, Cecilia Perri, Antonella Salatino), già sottoposta alla Conferenza Episcopale Calabra, al fine di definirne la stesura definitiva da portare alla sottoscrizione dei Vescovi calabresi.

L’incontro sarà coordinato da Paolo Martino, Direttore Ufficio Regionale Beni Culturali Ecclesiastici della Conferenza Episcopale Calabra e Cecilia Perri, storica dell’arte della Soprintendenza ABAP di Cosenza e incaricata Regionale settore Musei Ufficio Regionale Beni Culturali Ecclesiastici della Conferenza Episcopale Calabra.