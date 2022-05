Sabato 28 maggio la manifestazione “Il Neo-Umanesimo en plein air: Ut pictura poesis”

Avrà luogo sabato 28 maggio la manifestazione dal titolo “Il Neo-Umanesimo en plein air: UT PICTURA POIESIS”, ovvero quando la letteratura e la poesia incontrano l’arte: “Estemporanee” di lettura a voce alta e di pittura in diretta sui luoghi di Monteleone di Calabria, attuale Vibo Valentia.

L’evento didattico-culturale, avvalendosi della partecipazione del Club per l’UNESCO di Vibo Valentia, vedrà protagonisti gli alunni del Liceo Classico Morelli, coordinati dalla professoressa Maria Concetta Preta, e del Liceo Artistico, guidati dal docente Agostino Caracciolo, che durante l’intera mattinata metteranno in atto una “narrazione della citta”. Le tappe per le Estemporanee di Lettura e Pittura saranno tre e verrà seguito un itinerario che, partendo da Piazza Morelli, passerà da piazza Garibaldi per poi sostare nel Giardino del Pensiero, quindi nel Chiostro dei Domenicani concludendosi nei pressi dei ruderi della fontana della ninfa Scrimbia. Durante la manifestazione, inserita come evento conclusivo de “Il Maggio dei libri 2022” dalla prof.ssa Maria Loscrì, Presidente del Club per l’UNESCO di Vibo Valentia, sarà data lettura del “Manifesto Estetico del Bello”, redatto dagli alunni della classe IV C che, guidati dalla prof.ssa Preta, attraverso lo storytelling e il reading hanno avuto l’opportunità di approfondire la conoscenza del paesaggio (storico/artistico) e dei suoi beni culturali. Scopo del percorso è stato quello di raggiungere le competenze trasversali di Cittadinanza e Costituzione con lo studio dell’articolo 9 della Costituzione. Nella fattispecie le docenti Preta e Ventrice, lavorando in compresenza, hanno realizzato un’UDA dal titolo “Utopia/Eutopia/Dystoria”, alla ricerca della Bellezza nei luoghi reali e dell’immaginario; abbandono e dimenticanza dei Beni culturali. Al centro dell’’evento verrà posto il filone tematico de Il Maggio dei libri, ContemporaneMente, ovvero Leggere per comprendere e stimolare il pensiero critico e il dialogo relazionale all’aperto, auspicando una “Rinascita post-pandemia”. L’uscita, intesa come iniziativa a cui attribuire una particolare valenza didattica e a cui l’ordinamento scolastico fa appello per arricchire la propria offerta formativa, sarà un momento privilegiato di conoscenza, comunicazione e socializzazione per gli alunni; questi ultimi, infatti, avranno la possibilità di coadiuvare esperienze didattiche e culturali con quelle personali e formative, con il fine di stimolare l’interesse e il rispetto verso il patrimonio artistico di cui il territorio dispone con l’intento principale di preservarlo.