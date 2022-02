Ruppe una condotta con un escavatore causando la tracimazione delle acque reflue urbane non depurate nel terreno: segnalato all’Autorità giudiziaria

Nei giorni scorsi, personale del Nucleo Operativo di Polizia Ambientale della Capitaneria di Porto di Vibo Valentia Marina e dell’Ufficio locale marittimo di Pizzo, nell’ambito dei servizi ordinari di controllo e monitoraggio dell’ambiente marino e del territorio costiero, ha accertato, presso la località Seggiola del Comune di Pizzo, la rottura di una condotta che collega parte dell’abitato con la stazione di sollevamento ivi ubicata, a cui è seguita la tracimazione delle acque reflue urbane non depurate nei terreni adiacenti.

A seguito di un’attenta attività d’indagine, i militari hanno individuato il responsabile del danneggiamento il quale, mediante un escavatore, aveva cagionato la rottura della stessa; alla luce di ciò, il trasgressore veniva successivamente segnalato all’Autorità giudiziaria di Vibo Valentia.

Contestualmente, è stato constatato in loco un malfunzionamento della stazione di sollevamento denominata “Seggiola”; a tal riguardo, le acque reflue urbane non depurate venivano riversate attraverso una parete in cemento armato, nonché dalla sottostante banchina, direttamente nello specchio acqueo del sorgitore. Pertanto, tenuto conto del potenziale danno ai danni dell’ambiente derivante dallo sversamento dei reflui, e trattandosi di un luogo di pubblico transito, i militari hanno proceduto ad allertare il Responsabile dell’ufficio tecnico comunale, nonché a richiedere un pronto intervento della ditta titolare di contratto d’appalto del servizio di gestione delle stazioni di sollevamento asservite al depuratore comunale, al fine di ripristinare il prima possibile il corretto funzionamento della stazione.

L’azione di contrasto degli illeciti ambientali da parte della Guardia Costiera, che si inserisce nel più vasto piano di controlli volti alla repressione dei reati in materia ambientale voluti dal Procuratore di Vibo Valentia Camillo Falvo, proseguirà con la ricognizione dettagliata del territorio e con i dovuti accertamenti sul regolare trattamento delle acque reflue, l’individuazione di scarichi irregolari, la verifica della funzionalità degli impianti di depurazione e l’accertamento di eventuali violazioni relative al deposito, la discarica, l’abbandono, il trasporto ed il trattamento dei rifiuti.