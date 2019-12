Rubata una staccionata realizzata da volontari: i Carabinieri hanno già trovato il ladro

Due giorni fa i Carabinieri hanno ricevuto la denuncia del furto di una staccionata in legno situata sulla costa di Pellaro, a Reggio Calabria.



Un furto particolarmente odioso, poiché posto in essere nei confronti di un’opera realizzata da volontari per valorizzare il territorio costiero.

Le indagini per identificare l’autore sono partite subito e da lì a poco, in pochissime ore, sono riusciti ad individuare l’autore, un 52enne pregiudicato del posto che è stato trovato, a seguito di perquisizione domiciliare, in possesso della staccionata rubata.