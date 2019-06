Rubano un autocarro e scappano: i Carabinieri li inseguono e arrestano uno dei due ladri

La notte scorsa, durante un servizio di controllo del territorio, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Sellia Marina e della Stazione di Sersale hanno tratto in arresto un 35enne proveniente dalla provincia di Reggio Calabria per furto aggravato di un autocarro e resistenza a pubblico ufficiale.

Ricevuta la segnalazione del furto di un mezzo da lavoro da un’impresa agricola in Botricello, immediate sono scattate le ricerche, che hanno consentito ai militari in servizio di pronto intervento di individuare un autocarro in fuga a fari spenti sulla Strada Statale 106 in direzione Catanzaro. Nonostante l’intimazione dell’alt con segnali luminosi e sirene, il mezzo ha continuato la sua corsa per diversi chilometri, derivandone un breve inseguimento. Giunti nelle campagne di Sellia Marina, uno dei due occupanti dell’automezzo rubato si è dato a precipitosa fuga a piedi, mentre un secondo soggetto è stato immediatamente bloccato e tratto in arresto. Il Giudice delle Indagini Preliminari della I sezione penale del Tribunale di Catanzaro, ad esito del giudizio di convalida, non ha applicato ulteriori misure a carico di G.F.. L’operato dell’Arma ha consentito al proprietario del veicolo di rientrare immediatamente in possesso del mezzo e dell’attrezzatura agricola che era stata sottratta dalla propria azienda.