Ruba prodotti agricoli e scappa a bordo di un’auto rubata: inseguito e arrestato

Nel pomeriggio di ieri, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Rossano, hanno tratto in arresto per il reato di furto aggravato L.P.M., rossanese di 47 anni, volto noto alle forze dell’ordine.



Intorno alle 14 di ieri, alla Centrale Operativa dei Carabinieri sono giunte alcune telefonate di cittadini che segnalavano la presenza di un uomo il quale, spostandosi a bordo di un’autovettura bianca, si era addentrato in diversi agrumeti nella contrada Iti di Rossano, rubando i prodotti agricoli.

Sono state, pertanto, allertate le pattuglie dell’Arma da subito postesi alla ricerca del soggetto. Grazie alla descrizione dettagliata dell’uomo e della vettura utilizzata, i militari sono riusciti a rintracciarlo intorno alle 16 lungo la SS106, in contrada Foresta di Rossano, mentre, a bordo di una autovettura Fiat Uno, si dirigeva verso la frazione marina del Comune di Crosia.

Accortosi della presenza degli uomini dell’Arma, ha tentato di dileguarsi sempre a bordo della vettura, ma senza riuscire nel proprio intento: è stato così bloccato e sottoposto ad approfondito controllo.

A bordo della vettura sono stati rinvenuti circa 60 chili di agrumi, che lo stesso aveva appena trafugato e che sul mercato avrebbero potuto fruttare circa 250 euro. I Carabinieri, nel controllare la documentazione dell’autovettura, hanno appurato, inoltre, che la stessa era stata rubata la sera precedente in contrada Celadi di Rossano ad un settantaquattrenne del luogo.

Per il quarantasettenne sono scattate le manette e su disposizione del magistrato di turno della Procura di Castrovillari, diretta dal Procuratore della Repubblica Eugenio Facciolla, l’uomo è stato accompagnato presso la Casa Circondariale di Castrovillari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. In più, essendo stato trovato alla guida di un’autovettura risultata rubata, è stato denunciato per il reato di ricettazione.

Sia gli agrumi sia l’autovettura sono stati restituiti ai legittimi proprietari che, nel contesto, hanno ringraziato gli uomini dell’Arma.