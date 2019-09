Ruba il borsello a un carabiniere: preso mentre contava i soldi nel portafogli

Ieri sera, i Carabinieri della stazione di San Luca, hanno arrestato un 33enne di Cardeto con l’accusa di furto aggravato.



In particolare, l’uomo, arrivato nei pressi del santuario ed aggirandosi vicino alle tante auto parcheggiate ai lati della strada, ha notato un borsello apparentemente incustodito. Approfittando della confusione, con una mossa furtiva si è impossessato del borsello per poi nascondersi dietro un’auto in sosta. Probabilmente, però, l’uomo non si è accorto che il borsello era proprio di un carabiniere.

Il militare dell’Arma, che in quel momento era in servizio e stava aiutando alcuni pellegrini, ha notato il movimento dell’uomo e lo ha scoperto mentre era rannicchiato dietro l’auto mentre contava i soldi presi dal portafogli. L’uomo dovrà ora rispondere, di fronte al Tribunale di Locri, del reato di furto aggravato.