Roulette o poker? Quale gioco è nato prima?

Tra giochi di carte e non, le attrazioni che riempiono le sale da gioco sono numerosissime e ognuna di loro vanta una storia differente. Molti passatempi sono nati infatti per puro caso e solo una serie di fattori contingenti ha fatto sì che si diffondessero talvolta in Europa e talvolta in America. I giochi più noti sono probabilmente la roulette e il poker. Il primo è un gioco ad estrazione, una specie di lotteria, mentre il secondo è un classico gioco di carte, che nel tempo ha visto svilupparsi diverse versioni alternative. A intuito si direbbe che entrambi i giochi abbiano almeno qualche secolo di vita, ma in tanti ignorano quale sia stato effettivamente inventato prima.

Il poker veniva praticato in passato dai marinai che passavano per New Orleans per garantire il passaggio delle merci. Il nome originale era “poque”, variante del termine tedesco “pochen”: “poker” è stato coniato dagli inglesi. Erano gli inizi dell’800. Il poker non impiegò molto a farsi conoscere, tanto che gli archivi narrano che la partita più lunga risalga al 1881. Solo qualche decennio fa la popolarità del gioco ha raggiunto livelli internazionali con l’istituzione delle World Series of Poker a Las Vegas. Di certo il cinema ha contribuito non poco alla fama del poker, che oggi viene giocato anche sulle piattaforme di intrattenimento digitali. La versione alternativa più celebre del poker è sicuramente il texas hold ‘em, al quale possono giocare fino a 22 partecipanti. Una volta il poker texano circolava in Europa in gran segreto e solo nel 1988 è stato ufficializzato in tutto e per tutto.

Molto più intricato il background della roulette. La maggior parte degli studiosi concorda nell’attribuire la paternità dell’invenzione a Blaise Pascal, noto matematico francese che ha segnato il XVII secolo. Basterebbe questo per capire che la roulette sia più vecchiotta del poker, ma in realtà ci sono parecchi dati discordanti sulla storia del disco rotante da casinò. Pascal, infatti, realizzò un esperimento scientifico sul moto perpetuo e morì molto tempo prima che la roulette venisse ufficialmente menzionata in qualche scritto a Bordeaux, nel 1716. Come se non bastasse, non mancano le teorie secondo le quali il gioco sarebbe arrivato dalla Cina o avrebbe tratto ispirazione da giochi simili già esistenti.

Insomma, il coinvolgimento di Pascal nella creazione della roulette potrebbe essere solo relativo. Anche gli antichi greci e gli antichi romani usavano delle ruote o degli scudi per giocare. Ciò che è certo è che la roulette faticò non poco ad espandersi, dato che fu bandita in Francia dal 1836 al 1933. Anche volendo considerare come prima data utile quella del 1790, cioè quando la roulette acquisì la sua definitiva struttura, il poker risulterebbe meno antico come gioco.

Sia il poker sia la roulette si caratterizzano per la possibilità di inficiare gli esiti delle partite attraverso delle pure serie di numeri. Mentre nel poker sono le combinazioni di carte a fare la differenza, il metodo Martingala per la roulette lascia intendere che i calcoli trovano spazio anche nei giochi ad estrazione. Ancora oggi gli appassionati del tavolo verde continuano a interrogarsi sulle più disparate leggi matematiche che potrebbero essere di supporto per prevedere il risultato di una partita.