Rosarno guida la programmazione sociale dell’Ambito: oltre 2,4 milioni di euro per rafforzare i servizi e sostenere le persone più fragili

È il Comune di Rosarno a guidare il percorso di programmazione delle politiche sociali dell’Ambito
Territoriale Sociale, in qualità di Comune Capofila dell’ATS 2 insieme ai Comuni di Gioia Tauro, San
Ferdinando, Melicuccà, Palmi, Seminara e Rizziconi.
L’incontro, promosso e coordinato dal Comune di Rosarno, ha consentito di delineare un quadro di
interventi strategici per il territorio, grazie alle risorse assegnate dalla Regione Calabria, che ammontano
complessivamente a 2.240.750,61 euro nell’ambito del Fondo Povertà: 1.132.761,33 euro per il 2024 e
1.107.989,28 euro per il 2025.
Nella riunione di Ambito Territoriale Sociale, sono state definite le linee di programmazione delle
risorse sociali destinate al rafforzamento dei servizi sociali territoriali, relative al Fondo Povertà per le
annualità 2024 e 2025, al Fondo Regionale per le Politiche Sociali 2026 e al Fondo Nazionale per le
Politiche Sociali 2025.
La programmazione condivisa punta al rafforzamento del sistema dei servizi sociali territoriali, con
interventi che includono il potenziamento del Servizio Sociale Professionale, l’attivazione di tirocini di
inclusione sociale, il rafforzamento dei servizi di assistenza domiciliare socio-assistenziale, il sostegno
alla genitorialità, la mediazione familiare, oltre al consolidamento del segretariato sociale e del Pronto
Intervento Sociale. Particolare attenzione sarà riservata anche ai Progetti Utili alla Collettività (PUC),
con l’obiettivo di promuovere percorsi di partecipazione attiva e di reinserimento sociale per le persone
in condizioni di fragilità.
L’intero Ambito ha approvato all’unanimità l’indirizzo strategico indicato dall’Amministrazione
comunale e condiviso la programmazione tecnica elaborata dall’Ufficio di Piano diretto dalla dott.ssa
Maria Grazia Elia.
«Il Comune di Rosarno – afferma il sindaco di Rosarno Pasquale Cutrì – conferma il proprio ruolo di
punto di riferimento nella costruzione di un sistema di servizi sociali più equo, accessibile e in grado di
rispondere con tempestività alle esigenze delle persone più fragili.
Come Amministrazione comunale continueremo a lavorare con determinazione per promuovere
politiche sociali orientate all’inclusione, alla solidarietà, consolidando un modello territoriale sempre
più vicino ai cittadini».