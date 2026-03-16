Romeo (Uni.Pace): “Reggio Calabria sul tetto d’Italia, il fenomeno Domotek Volley tra trionfo in Coppa Italia e calore del PalaCalafiore”

«C’è un’energia nuova che attraversa il parquet del PalaCalafiore, un entusiasmo che profuma di rinascita e appartenenza. La vittoria della Domotek Volley contro l’Aurispa Lecce – un 3-1 sofferto e meraviglioso – è solo l’ultimo capitolo di una stagione già leggendaria, segnata dalla storica conquista della Coppa Italia A3 Del Monte.

Un trofeo che ha riportato Reggio Calabria sul tetto della pallavolo italiana, dimostrando che la nostra città può e deve puntare all’eccellenza» – esordisce così la presidente dell’Università Popolare Pace di Reggio Calabria, Maria Letizia Romeo, commentando la straordinaria stagione della squadra amaranto e la recente vittoria al PalaCalafiore che segna un traguardo determinante nella corsa verso la Serie A2.

«L’entusiasmo che in queste ore attraversa il PalaCalafiore è il segno tangibile di una città che torna a credere nello sport e nelle proprie eccellenze. La recentissima conquista della Coppa Italia Del Monte di Serie A3, riportata ieri a Reggio Calabria e sollevata davanti alla propria tifoseria, rappresenta un momento storico per la pallavolo cittadina e per l’intero movimento sportivo del territorio.» – continua la Romeo – «Un traguardo straordinario che si inserisce in una stagione esaltante per la Domotek Volley, capace di regalare ai tifosi emozioni indimenticabili e di riaccendere l’orgoglio sportivo della città.»

«In qualità di presidente dell’Uni.Pace – associazione afferente al Sistema A.C.U. “Azione Cristiana Umanitaria”, fondato dal missionario cristiano Gilberto Perri e da sempre impegnata nella promozione della cultura, dei valori umani e del benessere sociale – osservo con grande ammirazione questa straordinaria scalata amaranto. Come insegnante di Scienze Motorie riconosco nella Domotek un modello educativo di grande valore: una realtà capace di trasmettere ai giovani i principi dell’inclusione, del rispetto dell’altro e del gioco di squadra attraverso la disciplina della pallavolo. Lo sport rappresenta uno dei più importanti strumenti di crescita fisica, educativa e sociale per i nostri ragazzi, una vera “causa” da sostenere con convinzione».

«Un plauso doveroso – prosegue Maria Letizia Romeo – va alla dirigenza amaranto, in particolare al mister Antonio Polimeni e al direttore generale Marco Tullio Martino. La loro professionalità, unita a una visione lungimirante e a un grande lavoro di squadra, ha saputo trasformare un progetto ambizioso in una realtà solida e credibile, ormai pronta a confrontarsi con palcoscenici sempre più importanti».

«Ciò che colpisce maggiormente – conclude la presidente di Uni.Pace – è la straordinaria capacità organizzativa della società nel riuscire a convogliare al palazzetto un numero sempre crescente di tifosi. Vedere gli spalti gremiti, ascoltare il boato del pubblico che sostiene la squadra punto dopo punto, è la dimostrazione concreta di un legame profondo tra la Domotek Volley e la città. I tifosi sono stati davvero il “settimo uomo in campo”, accompagnando la squadra con un entusiasmo contagioso fino all’ultimo pallone. È questa la Reggio che ci piace: una comunità unita, orgogliosa e capace di vincere insieme».