Romeo nuovo sindaco di Vibo, Furci: “Giusta visione per la città, l’aggregazione politica è unita”

Il Gruppo Territoriale di Vibo Valentia esprime tutta la sua soddisfazione “per la brillante vittoria di Enzo Romeo”, nuovo sindaco della città. Una vittoria per la quale il M5S del GT, il Coordinamento provinciale e il suo deputato Riccardo Tucci, sin dall’intesa sancita con il PD e le altre forze della coalizione Progressista nello scorso mese di febbraio, hanno lavorato “con tenacia ed ai massimi livelli del suo gruppo dirigente regionale e nazionale”.

“Una proposta politica – spiega Michele Furci, rappresentante del GT M5S di Vibo Valentia – interpretata con grande passione dal sindaco Romeo, giacché intorno alla sua figura è andato crescendo un consenso tra tutte le fasce sociali, speranzose di un reale cambiamento di rotta nei contenuti programmatici e nei metodi di amministrare la cosa pubblica.

Una prova non certamente facile – aggiunge – per la complessità dei problemi esistenti nell’intera comunità cittadina, ma certamente convincente come aggregato di forze che del bene comune ne fanno una ragione politica prioritaria. Una scelta maturata intorno a una personalità che, oltre al valore aggiunto delle apprezzate doti individuali di cittadino esemplare, si è dimostrata capace di tenere unita e coesa un’aggregazione politica dotata di un orizzonte alto e una visione giusta per far competere Vibo Valentia in campo regionale e nazionale”.

“Grazie al lavoro unitario – rileva ancora Furci – reso visibile nei lunghi mesi di campagna di ascolto in ogni dove della città, si è data certezza ai cittadini di un insieme in grado di lavorare per l’intera comunità.

Un messaggio colto positivamente dalla gente, che ha consentito di passare il difficile turno di ballottaggio.

Accanto a un programma innovativo e concreto, consapevoli della portata della battaglia elettorale intrapresa in un contesto politico che si prospettava non favorevole, l’insieme delle forze della coalizione progressista ha saputo supportare il sindaco Enzo Romeo con la necessaria e forte coesione. Una condizione quest’ultima – riflette ancora l’esponente pentastellato – reclamata a gran voce da un popolo maturo che, dopo tanti anni di attesa, ora può ben sperare che la nuova Amministrazione Romeo saprà invertire la rotta e far ripartire una comunità dotata di straordinarie ricchezze in ogni campo della sua struttura sociale, economica, civile e culturale. L’entusiasmo con cui la maggioranza dei cittadini ha riversato la sua fiducia, tributando a Enzo Romeo il 53,60% dei voti (6788 preferenze rispetto alle 5863 del primo turno), è la prova più evidente della tante aspettative che il nuovo sindaco certamente saprà interpretare con lungimiranza e che perciò non deluderà. Un augurio e un in bocca a lupo – conclude – ai nostri consiglieri Marco Miceli, Jessica Comito e Silvio Pisani”.