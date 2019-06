Rombiolo, la Polizia ha arrestato un presunto spacciatore

La Polizia di Stato di Vibo Valentia, e in particolare gli uomini della Sezione Narcotici della Squadra Mobile, con il supporto dell’Unità Cinofila dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e di pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine di Vibo Valentia, nella serata di ieri, nel corso di mirati servizi per la prevenzione e la repressione dello spaccio di stupefacenti a Rombiolo, hanno tratto in arresto Giovanni Castagna, pregiudicato di 47 anni, trovato in possesso di stupefacenti all’esito di una perquisizione locale.



Le attività di ricerca hanno permesso di rinvenire e sequestrare 9,7 grammi di sostanza stupefacente dalle caratteristiche simili a quella dell’eroina, 1,5 grammi di sostanza stupefacente dalle caratteristiche simili a quella della cocaina, occultate sotto l’angolo del tavolo presente nella stanza da pranzo, nonché 1,3 grammi di sostanza stupefacente dalle caratteristiche simili a quella della marijuana, già confezionata in un involucro di cellophane di colore bianco, tenuta sul davanzale della finestra della cucina. Sequestrati anche un bilancino di precisione e ritagli di buste di plastica, utilizzati per il confezionamento dello stupefacente.

Nel corso della perquisizione sono stati rinvenuti e sequestrati due manufatti esplodenti illegali di forma cilindrica, che si trovavano sopra una mensola posta dietro la porta d’ingresso, in relazione ai quali l’uomo è stato anche denunciato.

Al termine delle formalità di rito, Castagna è stato tratto in arresto e, su disposizione della competente Autorità Giudiziaria, sottoposto agli arresti domiciliari.