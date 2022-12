Romano Loielo aderisce all’Udc e diventa vicesegretario provinciale. Bulzomì: “Adesso si torna alla politica”

L’ex sindaco di Nardodipace Romano Loielo ha aderito all’Udc al partito accettando anche l’incarico di vicesegretario vicario unico del partito per la Provincia di Vibo Valentia, con specifico mandato all’organizzazione. L’annuncio arriva direttamente dal segretario provinciale Salvatore Bulzomì che ha rimarcato come “la lunga militanza politica e l’esperienza amministrativa” di Loielo “rappresentano un valore aggiunto per il nostro partito, soprattutto nella fase di radicale ricostruzione nel territorio che stiamo attualmente attraversando”.

Bulzomì si ripromette di “lavorare instancabilmente” con Loielo per “riprendere il cammino interrotto dell’Udc nella nostra Provincia in quei gloriosi momenti di un passato neanche tanto remoto, con l’obiettivo principale di tornare a rappresentare un vero punto di riferimento per tutti coloro i quali hanno sempre amato svolgere attività politica tra la gente e per il territorio, attività di fatto oramai impedita da circa un decennio a causa del vuoto politico assoluto che si registra nell’intera area vibonese”. Dunque, lo scopo è far riemergere il sodalizio centrista innalzando il livello della proposta politica operando “un ritorno alla politica, per dare voce a tutti quei nostri concittadini che desiderano e sentono di poter fare ancora parte di una squadra in grado di offrire una possibile alternativa alla nostra terra in cambio solamente di benessere e serenità per tutti”. Bulzomì rileva che in questa fase storica “non si guarda più al sociale, ai fabbisogni primari della nostra gente, alle infrastrutture, ai servizi, tematiche che noi intenderemo invece portare avanti strenuamente senza sottostare ai giochi di potere ed alle convenienze di parte, unici elementi che oramai sembrano essere essenziali nello scenario politico nostrano, persuasi che così nel tempo saremo in grado di raccogliere intorno a noi la parte sana e produttiva della nostra Provincia”.