Roccaforte del Greco saluta tre Carabinieri in partenza dopo tre anni di servizio

L’Amministrazione comunale di Roccaforte del Greco ha salutato tre Carabinieri in partenza verso nuove destinazioni, dopo tre anni di servizio presso la locale Stazione dell’Arma.

L’incontro si è svolto nella sede municipale di Piazza Sgrò, alla presenza del sindaco Ercole Nucera, del vicesindaco Antonino Gullì, dell’assessore Rocco Iaria, dei consiglieri comunali Carmelo Pitasi, Luigi Pitasi, Adolfo Cucè e Paolo Ferrara, nonché dei dipendenti comunali Daniele, Graziella, Maurizio e Bruno.

La cerimonia, semplice e sentita, ha rappresentato un momento di riconoscenza nei confronti dei tre militari, che durante il periodo di permanenza a Roccaforte del Greco hanno instaurato un rapporto diretto e costante con la popolazione, divenendo parte integrante della comunità.

Nel corso dell’incontro, l’Amministrazione ha consegnato ai Carabinieri un ricordo con la dedica:

“Grazie per aver servito Roccaforte del Greco. L’Amministrazione comunale, 10 luglio 2026”-

Il sindaco Ercole Nucera ha sottolineato il valore della presenza dell’Arma nei territori montani e nei piccoli borghi, richiamando l’attenzione sul progressivo ridimensionamento dei servizi essenziali.

«Nei piccoli centri, ha dichiarato il sindaco, ogni presidio rappresenta un punto di riferimento fondamentale. La riduzione progressiva dei servizi rischia di indebolire le comunità, una rinuncia alla volta. La caserma dei Carabinieri non è soltanto un edificio istituzionale, ma una presenza concreta dello Stato, una certezza per i cittadini e una luce accesa anche nelle ore più difficili».

L’Amministrazione comunale ha ribadito il proprio impegno a tutela della Stazione dei Carabinieri di Roccaforte del Greco e a sostegno degli interventi necessari per garantirne la piena operatività.

«La difesa dei presìdi istituzionali, ha aggiunto il sindaco, riguarda l’intera comunità. Quando viene meno un servizio essenziale, non si perde soltanto una funzione amministrativa, ma si indebolisce il rapporto di fiducia tra cittadini e istituzioni».

I militari hanno ringraziato l’Amministrazione e la popolazione, evidenziando come il servizio svolto in un piccolo centro consenta di conoscere direttamente le famiglie, le esigenze e le fragilità del territorio. Hanno inoltre precisato che la loro partenza non deve essere considerata un addio, ma un arrivederci.

L’iniziativa ha voluto rappresentare il ringraziamento dell’intera cittadinanza non soltanto ai tre Carabinieri in partenza, ma a tutti i militari dell’Arma che negli anni hanno prestato servizio a Roccaforte del Greco con dedizione, professionalità e senso dello Stato.

“L’Amministrazione comunale – riferisce una nota – rinnova infine la propria gratitudine all’Arma dei Carabinieri per la costante vicinanza alla popolazione e per il ruolo svolto nella tutela della sicurezza, della legalità e della coesione sociale”.