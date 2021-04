Robotica, è del serrese Giuseppe Averta la migliore tesi di dottorato d’Europa

Ha 28 anni e una sconfinata voglia di apprendere, di interpretare e di creare. Soprattutto di dare “vita” – grazie alla conoscenza e all’applicazione dei risultati di quanto appreso – a qualcosa di concretamente utile per gli altri. Il serrese Giuseppe Averta, grazie al suo costante impegno nello studio e nella ricerca ha vinto il prestigioso Premio “Georges Giralt PhD Award”, riconoscimento riservato alla migliore tesi di dottorato in Robotica d’Europa, conferito ogni anno all’European Robotics Forum da EuRobotics AISBL (l’associazione di industrie e centri di ricerca Europei del settore).

Dopo il dottorato in Robotica e Automazione presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione dell’Università di Pisa, Averta ha avviato è completato la sua ricerca nei laboratori del Centro “E. Piaggio” e presso l’Istituto Italiano di Tecnologia di Genova.

Al centro della sua tesi intitolata “Human-Aware Robotics: Modeling Human Motor Skills for the Design. Planning and Control of a New Generation of Robotic Devices”, vi è una puntigliosa analisi dei movimenti degli arti superiori nelle attività giornaliere volta alla progettazione di robot antropomorfi e protesi di ultima generazione capaci di eseguire movimenti apparentemente “naturali”.

Lo studio è finalizzato a sviluppare protesi robotiche mano-polso semplici e efficaci e a ideare algoritmi per il movimento di robot umanoidi, oltre che a valutare il danno motorio in pazienti colpiti da infarto.

“Le prestazioni dei moderni robot umanoidi – ha precisato Averta – sono ancora estremamente lontane da quelle degli esseri umani. Noi infatti siamo in grado di compiere movimenti molto variabili e complessi, nonostante i nostri muscoli siano poco performanti e il nostro sistema nervoso abbastanza lento. Nel mio studio cerco di sviluppare metodologie per riportare queste capacità proprie del corpo umano sui robot. Questo – ha aggiunto – ha richiesto un sostanziale cambio di paradigma rispetto agli approcci standard, e di affrontare problemi che attraversano i confini di diverse discipline, dalle neuroscienze e la psicofisica fino alla meccatronica, la teoria del controllo e la robotica. Ci tengo – ha concluso – a ringraziare il professor Matteo Bianchi ed il professor Antonio Bicchi che hanno supervisionato tutto il mio percorso”.

Dunque, un giovane serrese emerge in un settore complesso ma affascinante, dimostrando che l’impegno ed il merito possono condurre a primeggiare. Un motivo d’orgoglio per l’intera comunità che vede “farsi strada” uno dei suoi figli che, mettendo a frutto le proprie capacità e incanalando nel giusto verso le proprie propensioni, è riuscito a proporsi come modello da seguire.