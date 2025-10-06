Roberto Occhiuto si conferma presidente della Regione Calabria: “Prova di maturità dei calabresi”

Per la prima volta, un presidente della Regione Calabria riesce nell’impresa di approdare al secondo mandato. Roberto Occhiuto è riuscito infatti a superare agevolmente Pasquale Tridico (e Francesco Toscano): all’inizio dello spoglio la percentuale di consensi si attesta intorno al 60%, circa 20 punti in più del rivale del centrosinistra. La distanza non rende necessario attendere l’esito di tutte le sezioni, semmai vanno approfonditi gli equilibri nel centrodestra. Occhiuto, a caldo, ha voluto subito chiarire il suo pensiero e precisare ancora una volta i motivi delle sue dimissioni che hanno portato alle elezioni anticipate: “in un paese civile nessuno si dimette per un avviso di garanzia. Non vorrei che questo gesto fosse male interpretato. Ogni parte dello Stato, ogni potere deve fare il suo lavoro, ma troppe volte le inchieste giudiziarie vengono strumentalizzate per sconfiggere con questa via chi non sarebbe stato sconfitto. Abbiamo impedito questo. Sono orgoglioso dei calabresi che hanno dato grande prova di maturità e dimostrato che l’impegno e il sacrificio può essere ripagato”.

Tridico, che ha puntualizzato di decidere il suo futuro nelle prossime ore e che si è detto dispiaciuto per la bassa affluenza, ha riconosciuto la sconfitta: “è stata una battaglia vera, intensa, molto breve, le dimissioni di Occhiuto ci hanno colto di sorpresa. Ringrazio tutte le forze progressive per aver indicato la mia candidatura. La nostra risposta è stata forte”.