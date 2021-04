Roberta Lulli è il nuovo prefetto di Vibo Valentia: il saluto di Dalila Nesci

“Il Consiglio dei Ministri svoltosi quest’oggi ha nominato come nuovo prefetto di Vibo Valentia la dottoressa Roberta Lulli: voglio quindi porgerle le mie più sincere felicitazioni, augurandole un sereno e proficuo lavoro, nell’interesse del territorio e della cittadinanza. Colgo l’occasione per ringraziare il prefetto Francesco Zito per la fruttuosa collaborazione di questi anni, congratulandomi altresì per la sua nomina presso l’Ufficio territoriale del Governo di Alessandria”.

Così la sottosegretaria di Stato Dalila Nesci dopo l’indicazione del nuovo prefetto.