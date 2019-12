Rivive il presepe vivente a Monsoreto di Dinami

Rinnovare un evento chiave nella storia dell’umanità facendo riassaporare il vero senso del Natale.



È questo lo scopo del presepe vivente che, dopo un anno di pausa, torna ad animare Monsoreto di Dinami grazie all Parrocchia di Santa Maria delle Grazie ed al parroco don Giuseppe Pititto. L’appuntamento è per il 29 dicembre ed il 6 gennaio, quando sarà contemplata “la nascita del Salvatore facendo rivivere gli antichi mestieri della nostra tradizione e i sapori di un tempo”. Dunque, un avvenimento che affonda le radici nella storia locale e che rappresenta anche un importante momento di condivisione e aggregazione sociale per la comunità locale.