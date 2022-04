“Riviera e Borghi degli Angeli” rilancia la stagione con lo Yoga nei suoi territori

*È e forse sarà un’Estate 2022 di grande fermento. I due anni che abbiamo affrontato, pur avendo portato molte difficoltà, hanno permesso a molte persone di conoscere il nostro territorio. Ai nuovi turisti che, non potendo andare all’estero, hanno deciso di conoscere la nostra zona lontano dai grandi itinerari di massa, si uniscono i turisti stranieri storici che non erano potuti tornare negli ultimi due anni.

È importante non farsi trovare impreparati perchè la richiesta è importante e già per Pasqua molte strutture risultano piene.



L’Associazione degli Operatori Turistici “Riviera e Borghi degli Angeli” da anni impegnata nella promozione e valorizzazione turistico-culturale del nostro territorio e di recente co-promotore della proposta di “Distretto Turistico Regionale” assieme a partner pubblici e privati, è già al lavoro per immaginare nuovi paradigmi da capovolgere, proposte innovative da concretizzare, storie da raccontare, luoghi da svelare, tradizioni storiche da tutelare, patrimonio umano da salvaguardare e valorizzare in processi comunitari virtuosi, sempre mettendo al centro le persone, i luoghi ed il contesto naturalistico.

In quest’ottica partiranno una serie di iniziative, che accompagneranno il classico turismo balneare, con lo scopo di estendere la stagione turistica sia in termini temporali che di diversificazione dell’offerta.

Una campagna di iniziative con proposte di soggiorno e di vacanze serene e tranquille che propone la Calabria e la Costa Ionica come destinazione post-covid, tra mare blu e cristallino e ampie e lunghe spiagge, borghi dai ritmi lenti e mediterranei immersi nel verde di campagne e colline silenziose con viste panoramiche mozzafiato, montagna con percorsi salutari e naturalistici anti-stress, tra luoghi autentici e non caotici dove vivere esperienze di turismo lento e sostenibile anche con un’enogastronomia di qualità e tanta bellezza ed accoglienza tipica del Sud Italia.

Dall’1 al 5 giugno l’associazione promuove una vacanza con un corso di Yoga presso lo splendido Resort sul mare Torre Sant’Antonio insieme ad una serie di partner.

Il corso, che sarà tenuto dal maestro Luciano Tsumaropulos della scuola Panta Rei di Catanzaro, sarà l’occasione per i nostri turisti di visitare il nostro territorio.

Durante la vacanza sarà infatti possibile visitare alcune eccellenze del nostro territorio tra cui la Masseria Torre Zuvinu e il museo dell’acquedotto e dell’arte contadina di Villa Vittoria in Guardavalle, il bellissimo borgo di Badolato, il borgo e i calanchi di Santa Caterina dello Ionio.

L’iniziativa che sarà riproposta ciclicamente in varie strutture dell’area e che è stata già accolta con entusiamo dai turisti permetterà di trascorrere 5 giorni in compagnia tra yoga e visita di un territorio sconosciuto a molti.



*Associazione degli operatori turistici della Riviera e Borghi degli Angeli