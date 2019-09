Riunita la Giunta regionale: stanziati 3 milioni di euro per i tirocini per disoccupati ed ex percettori

Il presidente Mario Oliverio ha presieduto la riunione della Giunta regionale durante la quale, su sua proposta, è stata decisa la costituzione della Regione nel giudizio proposto dinanzi alla Corte costituzionale dal presidente del Consiglio dei ministri per la declaratoria di illegittimità costituzionale della legge regionale n. 30 del 25/06/2019 recante modifiche all’articolo 1 della legge regionale 3/2015 sulle misure per il contenimento della spesa regionale.

Approvata anche la costituzione di parte civile in due procedimenti penali per reati di indebita percezione di contributi pubblici.

Su indicazione dell’assessore all’ambiente Antonella Rizzo, l’Esecutivo ha deliberato le modifiche al regolamento regionale n. 10 del 5 novembre 2013 sull’attuazione della legge regionale riguardante l’istituzione della struttura tecnica di valutazione Vas-Via-Aia-Vi.

Nello specifico, si tratta di una integrazione del regolamento regionale al fine di confermare i compiti e le attività della struttura tecnica di valutazione Vas-Via-Aia-Vi alle disposizioni introdotte dal decreto legislativo n. 104. Tale adeguamento comporta “lo snellimento e la semplificazione dell’attività amministrativa regionale che andrà ad incidere sul miglioramento della performance della struttura tecnica di valutazione con conseguente efficientamento dell’attività istruttoria”.

Approvato altresì l’Accordo di programma per la realizzazione di interventi per la gestione del ciclo dei rifiuti per la regolamentazione dell’utilizzo delle risorse stanziate con delibere Cipe n. 25. Le risorse ammontano complessivamente a 43,800 milioni di euro da destinare alla realizzazione dell’impianto di valorizzazione e recupero spinto da raccolta differenziata e rifiuti urbani, da avviare al riciclaggio con annessa piattaforma di valorizzazione della frazione organica per il territorio del Comune di Siderno.

La Giunta ha poi stabilito, su proposta dell’assessore al Lavoro e al Welfare Angela Robbe, la riorganizzazione dell’assetto istituzionale del sistema integrato degli interventi in materia di servizi e politiche sociali.

Su proposta dell’assessore al Bilancio Mariateresa Fragomeni, l’Esecutivo ha deliberato la variazione compensativa al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio finanziario per 82mila euro da destinare al sostegno dei Centri antiviolenza e delle Case di accoglienza per donne in difficoltà.

Approvata anche la variazione compensativa di 300mila euro per il progetto “Liberi di scegliere” rivolti ad interventi regionali per la prevenzione della marginalità sociale e culturale di minori provenienti da contenti famigliari pregiudizievoli o disgregati.

La Giunta ha poi deciso la variazione di bilancio per 4 milioni di euro, a valere su Pac 2014-20, per incentivare progetti finalizzati alla creazione e al miglioramento della qualità dell’offerta dei servizi ciclo-turistici lungo il tracciato della ciclovia dei Parchi della Calabria.

Deliberata infine, sempre su proposta dell’assessore Fragomeni, la variazione di bilancio di 3 milioni di euro per dare continuità ai percorsi di tirocini formativi rivolti a soggetti disoccupati o ad ex percettori di ammortizzatori sociali.