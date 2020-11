Riunione urgente del CdM per la nomina del commissario della Sanità in Calabria, Ferro: “Conte scelga una personalità di comprovata competenza”

“Il Consiglio dei ministri si riunisce questa sera per decidere la nomina del nuovo commissario della sanità in Calabria. Considerata l’ostinazione del Governo a proseguire sulla strada di un commissariamento che ad oggi non ha prodotto alcunché di positivo per il sistema sanitario regionale, almeno il presidente Conte risparmi ai calabresi un nuovo scempio, ed individui una personalità di elevato profilo e comprovata competenza ed esperienza di gestione nel settore sanitario”.



È quanto afferma il deputato di Fratelli d’Italia Wanda Ferro, che prosegue: “Chiediamo con forza che il nuovo commissario sia del tutto estraneo alle attuali e passate esperienze di gestione commissariale delle aziende calabresi, caratterizzate da gravi conflittualità e pesanti inefficienze. La Calabria non può permettersi altri flop. Dall’aumento del debito sanitario al peggioramento dei Lea, ai ritardi nell’organizzazione Covid, le responsabilità dei commissari governativi a tutti i livelli sono evidenti e imperdonabili. Il presidente Conte abbia il buon senso di affidare la sanità calabrese ad una figura che debba rendere conto soltanto ai cittadini calabresi e non agli interessi della sua maggioranza”.